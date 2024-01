Bauplätze in Kaisheim werden unter Interessenten verlost

Plus In Kaisheim ist ein neues Baugebiet für Wohnhäuser fertig. Die Zahl der Bewerber übertrifft die der Grundstücke deutlich.

Bei der Vergabe von Bauplätzen für Wohnhäuser standen in den vergangenen Jahren viele Kommunen vor einem Problem: Es gab deutlich mehr Interessenten als Grundstücke. Aus rechtlichen Gründen kann nicht beliebig entschieden werden, wer eine Parzelle bekommt und wer nicht. Es kann beispielsweise nicht bestimmt werden, dass automatisch erst einmal Einheimische zum Zug kommen. Deshalb agieren viele Städte und Gemeinde inzwischen nach einem Punktesystem, um eine Reihenfolge festzulegen. In der Marktgemeinde Kaisheim wird eine andere Lösung bevorzugt: Dort werden Bauplätze verlost.

Vor ein paar Jahren geschah dies bei Grundstücken im Baugebiet "Krummfeld III" in Kaisheim. Jetzt hat die Gemeinde sechs Parzellen im Gebiet "Westlich der Ziegelhaustraße" im Angebot. Die Häuser können nahe des Zentrums auf einer Wiese errichtet werden. Die Nachfrage ist - zumindest auf dem Papier - groß. Nach Auskunft des Zweiten Bürgermeisters Markus Harsch, der momentan die Amtsgeschäfte im Rathaus führt, stehen rund 30 Bewerber auf einer Liste.