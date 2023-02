Betrügerin gibt sich als Bankmitarbeiterin aus

Eine Bande von Internetbetrügern ist bei einem Kaisheimer zunächst erfolgreich. Letztlich kann Schlimmeres verhindert werden.

Ein Mann aus der Gemeinde Kaisheim ist auf Internetbetrüger hereingefallen, die sich als Bankmitarbeiter ausgaben. Glücklicherweise entstand aber kein Schaden. Wie die Polizei mitteilt, erhielt das Opfer per SMS auf sein Handy einen angeblichen Aktualisierungslink seiner Hausbank zugesendet. In einem anschließenden Telefonat, in dem sich eine Unbekannte als Beschäftigte der Bank ausgab, erlangten die Täter die Zugangsdaten samt Aktivierungscode. Mit diesen Daten tätigte die Bande zunächst eine erfolgreiche "Testüberweisung" in Höhe von 100 Euro vom Konto des Mannes.

Daraufhin versuchten die Betrüger eine weitere Transaktion von knapp 5000 Euro. Diese scheiterte jedoch am überschrittenen Tagesüberweisungslimit. Da die wirkliche Hausbank die erste Überweisung zurückholen konnte, entstand am Ende kein Vermögensschaden, so die Polizeiinspektion Donauwörth. Die ermittelt nun wegen des Ausspähens von Daten und versuchten Betrugs. (AZ)