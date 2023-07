Blechschaden bei Wildunfall am Kaisheimer Berg

Auf der B2 am Kaisheimer Berg stößt ein Auto mit einem Reh zusammen.

Auf der B2 am Kaisheimer Berg hat sich in der Nacht auf Freitag ein Wildunfall ereignet. Wie die Polizei meldet, querte um 23.40 Uhr ein Reh die Fahrbahn. Ein 34-Jähriger erfasste mit seinem Kleinwagen das Tier frontal. Dieses wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und verendete dort. Eine Streife der Polizei entfernte den Kadaver von der Straße und verständigte den zuständigen Jagdpächter.

Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Der Schaden am Pkw beträgt etwa 1500 Euro. Von den in diesem Jahr bislang 605 registrierten Wildunfällen im Donau-Ries-Kreis passierten 117 auf Bundesstraßen, was einer Steigerung von sieben Prozent auf diesen überörtlichen Verbindungen entspricht. (AZ)