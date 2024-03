Staatsforsten ernten in Region wertvolle Baumstämme

Der Staatsforsten-Betrieb Kaisheim ist mit dem Ergebnis der Wertholzsubmission in Bopfingen äußerst zufrieden.

Bei der Wertholzsubmission in Bopfingen werden jedes Jahr die schönsten Holzstämme verschiedenster Anbieter aus bayerischen und baden-württembergischen Wäldern versteigert. Der Forstbetrieb Kaisheim der Bayerischen Staatsforsten hat sich mit wertvollen Hölzern unter anderem aus den Forstrevieren in Nordschwaben beteiligt und war einer Pressemitteilung zufolge mit dem Ergebnis der Auktion zufrieden.

Vor allem Eichenholz sei weiterhin sehr gefragt. Was die Wertholzversteigerung in Bopfingen so besonders mache, sei das große Angebot. Auch die Kundschaft sei hochwertig. Zu dieser gehörten beispielsweise Fasshersteller aus Frankreich, Furnierwerke aus Unterfranken sowie Tonholzwerke aus Österreich für den Geigenbau. Die freuten sich dieses Jahr über ein Angebot von knapp 2.500 Festmetern von insgesamt 26 Anbietern. Häufigste Baumart der Submission war die Eiche, gefolgt von Esche und Lärche. Exoten waren dieses Jahr ein Mammutbaum sowie ein Götterbaum, die beide in heimischen Wäldern besonders selten zu finden sind.

Forstbetrieb Kaisheim erhält über 1100 Euro pro Festmeter Holz

Der Forstbetrieb Kaisheim erzielte mit einem Verkaufserlös von 1114 Euro je Festmeter den höchsten Durchschnittspreis aller Anbieter. Verkaufsleiter Leonhard Huber nutzte das Ergebnis für einen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forstbetriebs: „Dass unser Holz auf so großes Interesse bei den Abnehmern stößt, ist vor allem der jahrzehntelangen Pflege der Wälder durch mehrere Generationen an Förstern und Forstwirten zu verdanken.“ Einige der wertvollen Stämme bereitete Ausbildungsmeister Alexander Beck gemeinsam mit seinen Auszubildenden vor. Es sei wichtig, die jungen Forstwirte früh an die anspruchsvolle Arbeit bei der Erzeugung von Wertholz heranzuführen, und zeige, dass sich die ganzjährige Waldpflege am Ende auch lohne.

Den Staatsforsten zufolge achteten die Förster genau darauf, dass auch in den kommenden Generationen noch Holz zur Versteigerung gebracht werden könne. Es werde nämlich jährlich nur so viel geerntet, wie auch nachhaltig wieder nachwächst. (AZ)