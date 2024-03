Kaisheim

Der Kläranlage in Gunzenheim fehlt das Wasser

In Gunzenheim muss eine Lösung für die Abwasserreinigung gefunden werden.

Plus Die Gemeinde Kaisheim muss die Abwasserreinigung in Gunzenheim verbessern. Eine Studie soll Erkenntnisse bringen.

Von Wolfgang Widemann

Die Gemeinde Kaisheim hat in der Kläranlage im Ortsteil Gunzenheim mit einem Problem zu kämpfen, das für den Jura-Bereich typisch ist. Es fehlt das Wasser. Konkret: Der Zulauf in die Anlage ist zu gering. Deshalb kann diese auch nicht richtig funktionieren.

Die Betriebserlaubnis für die Kläranlage ist eigentlich schon länger ausgelaufen, wurde aber durch das Wasserwirtschaftsamt als übergeordnete Fachbehörde wiederholt für eine bestimmte Zeit verlängert. Nun läuft die Frist zum Ende des Jahres erneut aus. Darüber informierte Dritter Bürgermeister Manfred Blaschek im Gemeinderat. Das Hauptproblem ist dem zuständigen Klärwärter zufolge, dass zu wenig Wasser im sogenannten Vorfluter in der Anlage ankomme. Dies sei der Fall, obwohl neben Gunzenheim auch Sulzdorf angeschlossen ist und auch das Oberflächenwasser aus dem Gewerbegebiet in Kaisheim in den Ortsteil geleitet wird.

