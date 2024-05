Geopark Ries erschließt Geotope bei Gunzenheim

Plus Auch im Bereich der Gemeinde Kaisheim gibt es geologische Besonderheiten, die vom Riesereignis herrühren. Geopark-Verein plant Infotafeln an Gewässer und Felsen.

Der Geopark Ries reicht bekanntermaßen weit über den eigentlichen Krater hinaus, der einst durch den Einschlag eines Meteoriten entstand. So gibt es auch im Bereich der Marktgemeinde Kaisheim geologische Besonderheiten, die ihren Ursprung direkt oder indirekt in dem katastrophalen Ereignis haben, das vor Millionen von Jahren stattfand.

Nun sollen zwei solche Orte für den Geopark "erschlossen" werden. Der Gemeinderat begrüßte es kürzlich einstimmig, dass die Gunzenheimer Gump und der Stockiberg zu Einzel-Geotopen entwickelt werden. Beide sind nahe des Ortsteils Gunzenheim zu finden. Die Gump ist ein Teich im Hang unterhalb eines Waldstücks. Das Gewässer ist von Heideflächen umgeben. Es entstand vor langer Zeit wohl durch den Abbau von Gestein, das durch das Riesereignis in die Landschaft geschleudert worden war. Übrig blieb eine Vertiefung, die von Lehm umgeben ist. Grundwasserquellen füllten sie mit Wasser. Von dem ist auch bei großer Trockenheit genügend vorhanden.