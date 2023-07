Kaisheim

Gibt es Stichstraßen oder eine Ringstraße im neuen Baugebiet Hafenreut?

In Hafenreut soll ein neues Baugebiet entstehen.

Plus Die Straßenführung im Baugebiet "Kreuzwiesen IV" in Hafenreut ist in der Diskussion. Es gibt verschiedene Varianten, die nun im Gemeinderat diskutiert wurden.

Von Wolfgang Widemann

Die Marktgemeinde Kaisheim hat derzeit die Pläne für mehrere Baugebiete in der Schublade. Eines davon ist der Bereich "Kreuzwiesen IV" in Hafenreut. Dort gibt es laut Bürgermeister Martin Scharr mehrere Bauinteressenten. Allerdings ist unklar, wie die Straßenführung im neuen Wohngebiet aussieht.

Der aktuelle Plan sieht acht Parzellen vor, die über eine Ringstraße erreicht werden sollen. Diese Lösung, so teilte Scharr nun im Gemeinderat mit, könne bei der Abrechnung der Erschließungskosten für Komplikationen sorgen. Genauer gesagt: Sollte jemand klagen, könnte es sein, dass die Gemeinde die Mehrkosten für den Ringschluss auferlegt bekomme, da dieser nicht zwingend nötig sei. Normalerweise werden die Kosten für die Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Straße auf alle Bauplätze in dem Gebiet verteilt.

