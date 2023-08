Kaisheim

vor 16 Min.

Heißer Saisonabschluss beim Thaddäus-Fest

Plus Die Kaisheimer Kleinkunstbühne geht in die Sommerpause. Und nimmt Anlauf für ein Herbstprogramm, das erneut Größen der Szene in die Marktgemeinde bringen wird.

Von Elke Böcker Artikel anhören Shape

Im heißesten Juli seit Menschengedenken drohten schwere Gewitter das obligatorische Hoffest des Thaddäus in Kaisheim wegzuspülen. Doch die Veranstalter - die Kleinkunstbrauerei Thaddäus, der Förderverein und die Familie Panitz - feierten einfach ein Haus- und Hoffest – sehr zur Freude der Gäste, die es sich im Biergarten unter den Apfelbäumen und im Saal gemütlich gemacht hatten. Zu heißen Rhythmen von den Villageboyz gab es fränkische Bratwürstl und eine lukullische Auswahl von der gewohnt guten Gasthauskarte. Wein von den Wachauer Winzerinnen Mazza vervollständigte das kulinarisch-kulturelle Angebot.

Tanz taugliche golden Oldies standen auf dem Programm

Die Villageboyz, ein sangesfreudiges Trio aus Kontrabass, einem auf Snaredrum und Becken reduzierten Schlagzeug und Westerngitarre, spielte je nach Situation mit oder ohne Strom, plugged oder unplugged. Die drei boten tanz taugliche golden Oldies, die schon in den 70ern echte Klassiker waren: "Return to Sender", "Hang on Sloopy" und "Sunny", aber auch deutschsprachige Hits aus unterscheidlichen Jahrzehnten wie "Rote Lippen soll man küssen, "Hello Again" und – passend zum Wechselwettertag - "Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer?".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen