Kaisheim

06:15 Uhr

Investor will in Bergstetten nur noch Doppelhäuser bauen

Ein Bild, das der Vergangenheit angehört: Die Hallen auf dem Gelände in Bergstetten sind mittlerweile abgerissen.

Plus Im Kaisheimer Ortsteil Bergstetten will ein Investor ein Wohngebiet verwirklichen. So sehen die neuen Pläne aus.

Von Wolfgang Widemann

Auf einem ehemaligen Betriebsgelände im Kaisheimer Ortsteil Bergstetten soll ein Wohngebiet entstehen. Für einen entsprechenden Bebauungsplan "Bergstetten West" hat der Gemeinderat in Kaisheim nun das Genehmigungsverfahren gestartet.

Das Areal an der Nimrodstraße gehört einer Immobilienfirma in Gersthofen. Die reichte 2020 eine Bauvoranfrage für fünf Doppelhäuser und ein Mehrfamilienhaus ein. Die Pläne für das Quartier hatten Großstadtcharakter. Die Ratsmitglieder konnten sich mit dieser Dimension in dem kleinen Dorf mit knapp 190 Einwohnern nicht anfreunden. Das Mehrfamilienhaus sei zu wuchtig, hieß es damals.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen