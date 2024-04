Kaisheim

12:00 Uhr

Musical Company Kaisheim startet mit dem neuen Stück

Plus Am Samstag beginnen Heidi Thum-Gabler und ihr Ensemble mit den Proben für die nächste Produktion. Premiere soll im Frühjahr 2025 sein. Was gespielt wird und weitere Details zur Inszenierung.

Von Barbara Würmseher

Ist es möglich, noch unbefangen an einer sich drehenden Töpferscheibe zu sitzen, einen Klumpen Ton mit feuchten Händen zu einem Gefäß zu formen und nicht die einschmeichelnden Klänge von "Unchained Melody" im Ohr zu haben? Seit Demi Moore und Patrick Swayze das 1990 im Film "Ghost - Nachricht von Sam" gemeinsam getan haben - unterlegt vom Gesang der Righteous Brothers - wohl nicht mehr. So sehr hat sich diese leise-erotische Sequenz den Cineasten in die Erinnerung eingebrannt.

Es ist eine Schlüsselszene in diesem Film, dessen Stoff inzwischen auch längst die Musicalbühnen erklommen hat und der nun in diesem Format auch nach Kaisheim kommt. Dort wird Heidi Thum-Gabler mit ihrer Musical-Company das Stück inszenieren. Als zweite Produktion des nun fünf Jahre alten Vereins soll es im Frühjahr 2025 in der alten Turnhalle an zehn Abenden aufgeführt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen