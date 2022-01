Rathaus in Kaisheim erhält wieder ein festes Dach

Plus Auf der Baustelle des Kaisheimer Rathauses gab es einige böse Überraschungen. Wann das Projekt fertig sein soll.

Das hat lange gedauert: In dieser Woche hat das Rathaus in Kaisheim endlich wieder ein festes Dach bekommen. Zumindest die erste Schicht davon. Es ist ein markanter Punkt bei dem Millionenprojekt Rathauserweiterung mit Dachsanierung.