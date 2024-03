Kaisheim

12:16 Uhr

Rücktritt: Wie geht es im Kaisheimer Rathaus weiter?

Plus Der Kaisheimer Gemeinderat entscheidet über das Rücktrittsgesuch von Markus Harsch. So sieht der "Plan" des Dritten Bürgermeisters Manfred Blaschek aus.

Von Wolfgang Widemann

Wer führt in den kommenden Monaten kommissarisch die Geschäfte im Kaisheimer Rathaus? Diese Frage schwebte am Dienstagabend über der Sitzung des Gemeinderats. Bürgermeister Martin Scharr fällt nach einem schweren Verkehrsunfall seit acht Monaten aus, und sein Stellvertreter Markus Harsch reichte kürzlich einen Antrag zur Niederlegung seines Mandats ein. Nun entschieden die Ratsmitglieder über das Gesuch. Zudem informierte Dritter Bürgermeister Manfred Blaschek, der momentan als Vertreter des Vertreters agiert, über Harschs Beweggründe.

Blaschek, der berufstätig ist und die Kommune derzeit quasi nach Feierabend leitet, las ein Schreiben von Markus Harsch vor. Der teilte der Gemeinde am 19. Februar mit, dass er seit 12. Februar in ärztlicher Behandlung sei. Am 16. Februar hätten weitere Untersuchungen ergeben, dass ein Klinikaufenthalt dringend notwendig sei. Dieser ziehe eine mehrwöchige Rehamaßnahme nach sich. Anschließend würden bis zu einer Genesung wohl weitere Wochen vergehen.

