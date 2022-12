Kaisheim

18:00 Uhr

"Sister Act": Die neuen Pläne der Musical-Company Kaisheim

Plus Im kommenden Herbst wird es die erste große Inszenierung des Vereins geben. Doch bis es so weit ist, gilt es noch, einige Herausforderungen zu bewältigen.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Eine temperamentvolle Nachtclub-Sängerin aus Las Vegas wird von Gangstern bedroht und muss in einem Nonnenkloster untertauchen. Dort mischt sie – anstatt sich in der Abgeschiedenheit diskret zu verhalten – inkognito den verstaubten Konvent auf und verwandelt den etwas drögen Chor in eine flotte Truppe. Wer kennt sie nicht, die Filmkomödie "Sister Act" mit Whoopi Goldberg in der Titelrolle?

