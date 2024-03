Kaisheim

Vergebliche Suche nach Zweitem Bürgermeister in Kaisheim

Plus Die Führungskrise im Kaisheimer Rathaus hält an. Wie das Thema in einer Sitzung des Gemeinderats behandelt wird und was der aktuelle Stand ist.

Von Wolfgang Widemann

Die Hoffnung, dass die Marktgemeinde Kaisheim rasch wieder einen Zweiten Bürgermeister bekommt, der für den verunglückten Rathauschef Martin Scharr vorübergehend die Geschäfte führt, hat sich wohl zerschlagen. Dies wurde in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend deutlich.

Die Situation ist bekannt: Bürgermeister Martin Scharr befindet sich nach einem schweren Fahrradunfall am 9. Juli 2023 noch immer im Krankenstand. Zweiter Bürgermeister Markus Harsch übernahm im Juli die Amtsgeschäfte und ließ sich von seinem Beruf als Justizvollzugsbeamter freistellen. Kürzlich trat Harsch jedoch aus gesundheitlichen Gründen von dem Vize-Posten zurück. Deshalb steht aktuell Dritter Bürgermeister Manfred Blaschek am Ruder - eine Notlösung, wie er selber sagt, denn er ist berufstätig und kann die 4000-Einwohner-Kommune quasi nur nach Feierabend führen.

