Kaisheim

18:00 Uhr

Wenig Hoffnung für eine verpflanzte Eiche in Kaisheim

Plus Im Sommer 2022 wird in Kaisheim ein stattlicher Baum auf den Münsterplatz verpflanzt. Das Geschenk eines Gönners droht abzusterben. Auch Obstbäume sollen versetzt werden.

Von Wolfgang Widemann

Einen alten Baum verpflanzt man nicht. So lautet ein altes Sprichwort. Eigentlich gilt es im übertragenen Sinne für Menschen, denen im hohen Alter ein Umzug erspart bleiben soll. Doch auch das Versetzen von großen Bäumen ist eine schwierige Angelegenheit. Wenn der Organismus mit seinem umfangreichen Wurzelwerk aus der Erde gerissen und an anderer Stelle neu platziert wird, gibt es keine Garantie, dass die Pflanze auch dort sprießt. Das lässt sich derzeit mitten in Kaisheim gut beobachten.

Im Sommer 2022 spendierte Johann Schmid seiner Heimatgemeinde eine stattliche Eiche. Die stand viele Jahre vor der Druckerei, die Schmid in Kaisheim aufbaute und führte. Dann wurde der Baum an diesem Standort zu groß. Der früheren Unternehmer bot die Eiche der Kommune an. Nach einigen Diskussionen im Gemeinderat gab es in dem Gremium eine Mehrheit dafür, den Baum anzunehmen.

