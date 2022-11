Kaisheim

vor 22 Min.

"Rote Linie überschritten": Kaisheims Bürgermeister auf offenen Brief seiner Räte

Plus Nach der öffentlichen Kritik einiger Gemeinderäte gibt es in der ersten Sitzung nach dem Bruch erste Reaktionen. Kaisheims Bürgermeister Martin Scharr findet deutliche Worte.

Von Barbara Wild

Zwei Stunden Sitzung des Marktgemeinderates waren im Dachgeschoss des Kaisheimer Rathauses ziemlich unaufgeregt abgelaufen, als es dann doch noch der sprichwörtliche "Elefant im Raum" auf die Tagesordnung schaffte. Denn natürlich wusste jeder der Marktgemeinderäte, was sich in den Tagen davor öffentlich Bahn gebrochen hatte: Der offene Brief von fünf Ratsmitgliedern, in dem sie Bürgermeister Martin Scharr in unmissverständlichen Worten ihr Vertrauen entzogen haben und seinen politischen Führungsstil kritisieren. Um 21.30 Uhr ergriff nach diversen "Anträgen und Sonstigem" der Zweite Bürgermeister Markus Harsch ( CSU) das Wort. Und auch der Bürgermeister selbst nahm Stellung.

