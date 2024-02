Gutes Zeichen für mehr Sachlichkeit in Deponie-Diskussion

Plus Die geplante Deponie-Erweiterung in Monheim erhitzt die Gemüter. Das hat verschiedene Gründe. Ein Kommentar dazu.

Es ist schon bemerkenswert, wie die geplante Erweiterung einer Erdaushub-Deponie in der Stadt Monheim die Gemüter erhitzt. Es sind wohl mehrere Faktoren, die dafür verantwortlich zeichnen. Zum einen wurde das Thema zwar bereits vor ein paar Jahren im Stadtrat öffentlich angesprochen, jedoch bekamen dies damals nur wenige Bürgerinnen und Bürger mit. Im Weiteren wurde über das Vorhaben offenbar hinter verschlossenen Türen beraten. Als Bürgermeister Günther Pfefferer das Projekt vor ein paar Monaten in der Bürgerversammlung ansprach, geschah dies übereinstimmenden Aussagen von damals Anwesenden zufolge auf nicht gerade glückliche Weise.

Dass für die Deponie einige Hektar Wald abgeholzt werden müssen, ist nicht nur in der Region naturgemäß ein Akt, den viele Menschen mit blutendem Herzen und damit hochemotional betrachten. Umso heftiger fallen die Reaktionen aus, wenn ungeschickt agiert oder unzureichend kommuniziert wird. Dies geschah in der jüngeren Vergangenheit in der Monheimer Stadtpolitik nicht zum ersten Mal. Anscheinend haben dies zahlreiche Bürgerinnen und Bürger registriert und hegen Befürchtungen, es könnte über ihre Köpfe hinweg entschieden werden.

