Gute Arbeitgeber im Landkreis Donau-Ries sind für ihre Mitarbeiter da

Der Wirtschaftsförderverband hat die Auszeichnung "Top-Arbeitgeber Donau-Ries" an 41 Unternehmen verliehen. Warum das in Zeiten des Fachkräftemangels wichtig ist.

Der Fachkräftemangel ist seit mehreren Jahren eines der größten Probleme von Unternehmen. Über fast alle Branchen hinweg haben Firmen damit zu kämpfen, qualifiziertes Personal zu finden und zu halten. Das geht dem kleinen Bäckereibetrieb genauso wie dem Global Player. Auch Behörden haben zusehends Schwierigkeiten geeignetes Personal zu finden und zu binden.

„Der Fachkräftemangel ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit“, erklärte Landrat Stefan Rößle bei der Preisverleihung des Labels Top-Arbeitgeber Donauries des Wirtschaftsförderverbandes. Laut Rößle müssten die Unternehmen für sich werben und zeigen, warum sie ein guter Arbeitgeber sind. Doch was macht einen guten Arbeitgeber aus, und wie kann er sich immer weiter verbessern?

Ein guter Arbeitgeber zeigt sich familienfreundlich und sozial engagiert

Wenn es nach dem Wirtschaftsförderverband Donau-Ries geht, dann ist ein guter Arbeitgeber jemand, der sich an den Bedürfnissen der Mitarbeiter orientiert, familienfreundliche Projekte anbietet, soziales Engagement an den Tag legt, für Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sorgt, an die Umwelt denkt sowie sich um die Sicherheit und Gesundheit seiner Mitarbeiter kümmert. Diese Kriterien erfüllten in diesem Jahr im Landkreis 41 Unternehmen – ein neuer Rekord. Dafür sind sie im Saal der Alten Brauerei in Mertingen mit dem Label „Top-Arbeitgeber Donau-Ries“ ausgezeichnet worden.

Seit 2016 wird der gläserne Preis verliehen, der schon in dem ein oder anderem Unternehmen der Region im Eingangsbereich zu finden ist oder im Chefbüro hängt. Manche Unternehmen erhielten die Auszeichnung bereits zum dritten Mal, denn die Zertifizierung gilt nur für drei Jahre. Anschließend können sich Unternehmen allerdings wieder bewerben und erhalten die Auszeichnung erneut, wenn alle sieben Kriterien erfüllt sind. „Das Label soll aufzeigen, was Unternehmen alles für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten, aber auch Anreiz sein, sich noch zu verbessern“, erklärte Beiratssprecher Michael Scholz.

Die Preisträger Landkreis Donau-Ries sind sehr vielfältig

Die Bandbreite der Preisträger ist groß: Von der großen Molkerei mit über 1500 Mitarbeitern am Standort im Landkreis bis zum kleinen, handwerklichen Familienbetrieb dürfen sich die Unternehmen nun Top-Arbeitgeber nennen. Die Preise überreichten Michael Scholz und Wolfgang Winter vom Beirat für Unternehmenskultur. Vor acht Jahren wurde das Label Top-Arbeitgeber vom Wirtschaftsförderverband verliehen. Seit jeher ist es Tradition, dass zur Veranstaltung auch ein hochrangiger Redner eingeladen wird. Prof. Dr. Uwe Kanning von der Hochschule Osnabrück hätte sich das Thema „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden und binden in Zeiten des Fachkräftemangels“ nicht besser aussuchen können. In einem 45-minütigen Vortrag räumte der anerkannte Wirtschaftspsychologe mit einigen Mythen bei der Mitarbeiterfindung auf.

So verraten beispielsweise Tipp- oder Grammatikfehler in der Bewerbung nichts über die Leistungsfähigkeit des Bewerbers. „Warum sollte ein Landschaftsgärtner der hauptsächlichen Rasen mähen soll, Kommata setzen können?“, so Kanning. Auch den Arbeitsmarkt in Generationen einzuteilen, mache laut Kanning keinen Sinn. „Dafür gibt es zu viel Vielfalt.“ Wichtig sei es für Arbeitgeber ein qualitativ hochwertiges Bewerbungsgespräch zu führen, sich damit zu beschäftigen, was Mitarbeitern wichtig ist und authentisch mit seinen Stärken für sich zu werben. Genau hierfür dürfen sich jetzt 41 neue Unternehmen aus dem Landkreis Donau-Ries für drei Jahre Top-Arbeitgeber nennen.

Das Label TOP-Arbeitgeber DONAURIES 2023 haben folgende Unternehmen erhalten:

• Anton Eireiner GmbH

• Firmengruppe Appl

• Argentumware GmbH

• AVS Taglieber GmbH

• Bäckerei Gruber

• BRK-Kreisverband Nordschwaben

• Bullinger GmbH & Co. KG

• D+P, Dosier- u. Prüftechnik GmbH

• Demharter & Partner GbR

• Diakonie Donau-Ries gGmbH

• Druckerei C.H. Beck

• energie schwaben gmbh

• Fitnessclub Activita GmbH

• Fornax GmbH

• Große Kreisstadt Donauwörth

• Große Kreisstadt Nördlingen

• Günter Lämmermeier OHG

• Gutmann Erdbau GmbH & Co. KG

• Hans Bohner GmbH & Co. KG

• Hopf Packaging GmbH

• Ingenieurbüro Allgeyr GmbH & Co. KG

• Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG

• Lebenshilfe Donau-Ries e.V.

• Lessmann GmbH

• MCT MultiChannelTrade GmbH

• Meßmer-Gesund Schlafen und Wohnen

• Ohnhäuser GmbH

• Pas Dr. Hammerl GmbH & Co. KG

• Raumschmiede GmbH

• Sandmeir Bausysteme GmbH

• Sparkasse Dillingen-Nördlingen

• Stadt Harburg (Schwaben)

• Stadt Rain

• Südstahl GmbH & Co. KG

• Thannhauser Straßen- und Tiefbau GmbH

• Verwaltungsgemeinschaft Rain

• VR Bank Neuburg-Rain eG

• Zahnarztpraxis Dr. Stephanie Ortner

• Zawi-Treuhand Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co.KG

• Zimmerei Holzbau Enßlin GmbH

• Zott SE & Co. KG