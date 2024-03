150 Jungbäume der Mehlbeere für Bürgerinnen und Bürger

Zum "Tag des Baumes" lädt das Landratsamt am 25. April zu einem Vortrag und einer Baumausgabe ein. Referent Klaus Körber schildert die Auswirkungen von Trockenheit und Hitze auf unsere Vegetation.

Wie beeinflusst der Klimawandel unsere Bäume und was können wir tun? Am 25. April 1952 rief die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald erstmalig den Tag des Baumes aus. Seitdem wird an diesem Tag jährlich auf die Bedeutung von Bäumen für unser Ökosystem und unser tägliches Leben aufmerksam gemacht. Zum diesjährigen Tag des Baumes lädt das Landratsamt Donau-Ries alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem informativen Abend mit kostenfreiem Fachvortrag in den Sitzungssaal ein.

Zum Thema „Bäume und Sträucher in Zeiten des Klimawandels“ hält Referent Klaus Körber von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim am 25. April um 19 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamts (Pflegstraße 2) in Donauwörth einen Vortrag. Angesichts der Hitzesommer der vergangenen Jahre und ihrer Auswirkungen auf unsere Baumlandschaften wird Körber über die Herausforderungen informieren, mit denen wir konfrontiert sind und Anregungen für Maßnahmen und Lösungsansätze aufzeigen.

Die Hitzesommer haben in unserer Vegetation ihre Spuren hinterlassen

Die Hitzesommer haben ihre Spuren hinterlassen. Einige Baumarten verabschieden sich ganz, andere zeigen zunehmend Probleme und reagieren mit Absterbe-Erscheinungen oder Krankheiten. Diese Entwicklung betrifft alle Bereiche, in denen Bäume vorkommen, wie Forst, freie Landschaft, öffentliches Grün und natürlich auch Privatgärten. Viele Gartenbesitzer stellen sich deshalb zunehmend die Frage, welche Pflanzen der zunehmenden Hitze und Trockenheit noch gewachsen sind.

Im Anschluss an den Vortrag findet die Ausgabe des "Baums des Jahres", der Mehlbeere (Sorbus aria), statt. Die Mehlbeere kann im Laufe ihres Lebens zu einem mittelgroßem Baum mit bis zu 15 Metern heranwachsen. Es ist davon auszugehen, dass sie auch mit den sich verändernden Bedingungen der nächsten Jahre wie erhöhter Sonneneinstrahlung und zunehmenden Trockenperioden gut zurechtkommen wird. Beeindruckend ist auch ihre orangefarbene bis scharlachrote Herbstfärbung ab Mitte September.

Insgesamt stehen 150 Jungbaum-Setzlinge zur Verfügung, die interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos für ihre privaten Grundstücke erhalten können. Nach Teilnahme am Vortrag sind sie eingeladen, einen Baum mit nach Hause zu nehmen und einzupflanzen. Die ausgegebenen Setzlinge kommen dem 100.000 Bäume Projekt des Landkreises zugute, das Landrat Stefan Rößle im Herbst 2019 initiiert hat. (AZ)

