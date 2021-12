Ärger um bestellte Luftfilter an weiterführenden Schulen

Plus In den weiterführenden Schulen im Landkreis Donau-Ries stehen noch immer keine Luftfiltergeräte. Bestellte Ware wird nicht geliefert. Wie es jetzt weitergeht.

Etwa 170 Luftfiltergeräte hat der Landkreis Donau-Ries für die weiterführenden Schulen bestellt - geliefert worden ist bisher nichts. Und es sieht auch nicht so aus, als könnte das Unternehmen, mit dem der Landkreis für gut 600.000 Euro den Kaufvertrag geschlossen hat, überhaupt liefern.