Anmeldungen für Ferienprogramm des Kreisjugendrings starten

Der Kreisjugendring Donau-Ries bietet 2023 wieder ein Ferienprogramm. Für dieses sind jetzt Anmeldungen möglich.

Der Kreisjugendring Donau-Ries hat die Anmeldungen zum Ferienprogramm 2023 gestartet. Laut Pressemitteilung soll in diesem für alle Altersstufen und Interessen etwas dabei sein. Im "Erlebniscamp" vom 5. bis 9. Juni stehen Natur und Abenteuer für Jugendliche im Mittelpunkt. Gemeinsam wird am Zeltplatz in Tapfheim ein Lager aufgeschlagen mit gemeinsamem Kochen über dem Lagerfeuer, Aktionsspielen im Wald und Übernachten unter freiem Himmel. Für Abenteurer von acht bis zwölf Jahren findet das Zeltlager vom 30. Juli bis 4. August statt. Zum Programm gehören kreative Workshops, Baden im See, Lagerfeuer, ein Discoabend und eine Nachtwanderung.

Die "Spielstadt Donauries" öffnet vom 14. bis 18. August 2023, täglich von 9.30 bis 16 Uhr in der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth ihre Pforten. Der KJR will mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Stadt von und für Kinder errichten, in der es wie in einer normalen Stadt zugeht, aber die Kinder das Sagen haben. Eine Frühbetreuung wird dabei ebenso angeboten.

Zum Ferienprogramm gehört auch ein "Kinder-Kultur-Camp" im Kunstmuseum in Wemding

Unter dem Motto „Die Welt der Fabeln und Märchen“ findet vom 31. August bis 2. September, täglich von 9.30 bis 20 Uhr, das "Kinder-Kultur-Camp“ im Kunstmuseum in Wemding statt. Kinder von acht bis zwölf Jahren können unter der Anleitung von erfahrenen Workshop-Leitern Schatzkisten herstellen, Fantasiereisen erleben, mit Stoffen und Farben arbeiten, neue Sinneseindrücke erleben oder zu Klang und Geschichten in die Welt der Märchen und Fabeln eintauchen.

Damit es nicht bei einem trüben Herbst bleibt, können vom 18. bis 19. November 2023 mit der Nähmaschine individuelle Accessoires und Kleidungsstücke genäht werden. Damit die Kleidungsstücke noch einmaliger werden, steht ein Einsteigerkurs zum Thema Plotten an. Alle Nähbegeisterten mit etwas Erfahrung ab zwölf Jahren können mitmachen.

Nähere Infos zu allen Angeboten sind im Internet auf dem neuen Ferienportal des KJR unter www.kjr-donau-ries.de/ferienprogramm/ zu finden. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Nähere Auskünfte dazu gibt es auch in der KJR-Geschäftsstelle, Telefon 0906/ 21780. (AZ)