Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Ansturm auf das Bürgergeld?

Plus Seit 1. Januar gibt es das Bürgergeld – und mit der Einführung kam auch die Kritik. Was die Leiterin des Jobcenters Donau-Ries dazu sagt und wie die Lage ist.

Von Thomas Hilgendorf

Die Szenarien, die an die Wand gemalt worden waren, sie ließen den Zusammenbruch ganzer Wirtschaftszweige erahnen. Das Bürgergeld, so hieß es, werde dazu führen, dass die Beschäftigten – vor allem im Niedriglohnsektor – nicht mehr zur Arbeit gingen, stattdessen lieber in die Jobcenter. Das Argument: Durch die Neuerungen des Bürgergeld-Gesetzes bestünde kaum noch Anreiz für bestimmte Lohnempfänger-Gruppen, überhaupt noch zu arbeiten. Monika Holzmann, Leiterin des Jobcenters Donau-Ries, sieht das allerdings etwas anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

