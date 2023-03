Ein Energieprojekt, das im Kreis Donau-Ries Schule machen könnte

Plus Die Energiewende ist in aller Munde, viele wünschen sich wieder mehr Engagement der öffentlichen Hand. Genau hierfür könnte ein Projekt in Donauwörth die Blaupause sein.

Die Energiewende im Landkreis Donau-Ries könnte in der Neudegger Allee in Donauwörth ihr Gesicht bekommen. Hier dürften sich jedenfalls bislang kaum für möglich gehaltene Strukturen bilden. Sieht so die Zukunft der Wärmeversorgung aus, wie es im Stauferpark geplant ist? Im Kreisbauausschuss am Mittwoch ist hierzu ein weiterer wichtiger Beschluss gefasst worden. Das Projekt könnte Schule machen im Kreis Donau-Ries.

Stefan Rößle nannte es "eine glückliche Fügung". Und man mag ihm durchaus zustimmen in diesen stürmischen Zeiten: In zahlreichen Liegenschaften wie etwa dem Krankenhaus im Donauwörther Stauferpark als auch an einigen Schulen in jenem Bereich müssen die bestehenden Heizungsanlagen erneuert werden, wie der Donau-Rieser Landrat erklärte.

Energie-Autarkie steht auch im Kreis Donau-Ries oben auf der Agenda

Die Energiewende zwingt zu einem völlig neuen Denken in diesem Punkt: Es soll nun nicht die Erneuerung bestehender Wärmesysteme sein, sondern im Sinne einer weitgehenden Autarkie nachhaltige, umweltfreundliche Systeme gebaut werden. Gedacht ist, wie berichtet, an eine künftig gemeinsames Wärmenetz für die Berufsschule Donauwörth, die FOS/BOS, die Stauferparkhalle zusammen mit den Gebäuden des Donauwörther Krankenhauses.. Was für ein System genau angedacht ist, soll nun in den kommenden Monaten mittels einer Machbarkeitsstudie herausgefunden werden. Zuletzt war die Rede vom Bau eines Kraftwerks im Stauferpark, das mit Pellets oder Hackschnitzeln betrieben werden könnte. Auch andere nachhaltige Kraftwerksarten seien nicht ausgeschlossen, wie Rößle sagte, im Prozess wolle man sich bewusst "ergebnisoffen" halten. Immer wieder jedoch wurde das System der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erwähnt.

Es zeichnet sich indes ab, dass die Federführung des neuen Wärmenetzes beim landkreiseigenen gemeinsamen Kommunalunternehmen (gkU) liegen soll, da die im gkU angesiedelte Donau-Ries-Klinik wohl bei Weitem am meisten Energie aus dem neuen System zöge - gut 50 Prozent, wie der Leiter für den Hochbau am Landratsamt, Joachim Aurnhammer, analysierte.

Neu sind derweil zwei Aspekte bei dem angedachten Projekt, das als Blaupause für künftige Unternehmungen andernorts im Kreis Donau-Ries dienen könnte: Durch eine Gesetzesänderung darf der Landkreis quasi als Unternehmer auftreten, also Energie erzeugen und auch vermarkten. Im Falle des geplanten Wärmenetzes arbeiten zudem nun drei große öffentliche Einrichtungen direkt Hand in Hand: Landkreis, gKU und die Stadt Donauwörth (eine eigene Gesellschaft soll aber nicht gegründet werden, um zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu sparen).

Einigen politischen Vertretern gehen die Neuerungen des Energieprojektes im Stauferpark, beziehungsweise an der Neudegger Allee allerdings nicht weit genug. Alber Riedelsheimer (Grüne) betonte wiederholt, dass das Vorhaben als erster Schritt hin zu neu zu gründenden "Regionalwerken" sein müsste - jene Werke könnten dem Landkreis gemeinsam mit interessierten Kommunen gehören, die Energie sollte dann durch die öffentliche Hand in Zulkunft auch an private Abnehmer vermarktet werden. Darauf aufbauend könnten Schritt für Schritt weitere Kraftwerke der autarken Art entstehen und sukzessive auch Siedlungsgebiete angeschlossen werden. In den vergangenen Jahren hat Mertingen mit seinem Wärmenetz einen ähnlichen Weg eingeschlagen, der dem Vernehmen nach sehr erfolgreich ist.

Landrat Rößle hielt dem entgegen, dass sich zuletzt die meisten Bürgermeister des Landkreises gegen die Gründung von Regionalwerken ausgesprochen hätten. Sie befürchteten, dass zu deren Finanzierung die Kreisumlage erneut erhöht würde. Rößle sagte aber auch, dass das Thema Regionalwerke weiter auf der Agenda und damit zur Diskussion stünde.

Alos Schiegg (CSU) mahnte indessen an, dass man auf einen privaten Betreiber setzen müsse. Dieser würde effizienter arbeiten; ferner wäre dessen wirtschaftliches Interesse in der Regel größer, weitere Gebäude - etwa im Bereich der Siedlungen - in das Wärmenetz zu integrieren.

Der Bauausschuss hat letztlich gegen die Stimme von Schiegg beschlossen, dass die Federführung der Planung und Durchführung für das Projekt Wärmeversorgung Neudegger Allee auf das gkU übergeht. Zudem verzichtet man auf den Anschluss von gewerblichen und privaten Teilnehmern am Wärmenetz. Vor dem nächsten konkreten Schritt heißt es jetzt erst einmal: Abwarten. Zumindest bis die Machbarkeitsstudie fertig ist.