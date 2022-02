Landkreis Donau-Ries

vor 50 Min.

Jäger: Stress mit Hundebesitzern immer größer

Plus Immer mehr Menschen sind mit nicht angeleinten Hunden in Wald und Flur unterwegs. Dies beobachten die Jäger im Raum Donauwörth zunehmend mit Sorge.

Von Wolfgang Widemann

Wildtiere brauchen laut Robert Oberfrank, Vorsitzender der Jäger-Kreisgruppe Donauwörth, gerade im Winter vor allem eines: Ruhe. Dies sei aber in Wald und Flur immer weniger gegeben. Eine Entwicklung, die der Weidmann und seine Kameraden mit Sorge beobachten: Immer mehr Menschen besitzen einen oder mehrere Hunde, gehen mit diesen Gassi, leinen sie aber nicht an. Dies ärgere nicht allein Spaziergänger und Freizeitsportler, die durch die frei laufenden Tiere erschreckt werden oder deren Kleidung verschmutzt wird, wenn die Hunde an ihnen hochspringen: "Streunende Hund scheuchen oftmals Wild auf. Das bedeutet für dieses totalen Stress."

