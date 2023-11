Schon wieder sind es über 1000 Wildunfälle im Donau-Ries-Kreis

Wildunfälle nehmen deutlich zu. Dabei werden Menschen zum Teil schwer verletzt und Tiere getötet. Die Polizei hat Tipps, wie man das vermeiden kann.

Ein trauriger Rekord hat sich im Landkreis Donau-Ries - seit 2019 - nun bereits zum fünften Mal in Folge eingestellt, und das auch noch früher als in den vergangenen Jahren: Die Polizei hat jetzt den 1033. Wildunfall zu Protokoll genommen und damit ist die vierstellige Marke erneut geknackt worden. Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres liegt somit aktuell ein Plus von 5,08 Prozent vor.

Außerdem hat die Polizei eine auffallend hohe Zunahme von Kollisionen mit Wildtieren auf Gemeindestraßen - nämlich über 17 Prozent (254 Fälle) - registriert. Dagegen ist die Zahl auf Staatsstraßen (254 Fälle) und Kreisstraßen (305) annähernd gleichgeblieben. Bei den Bundesstraßen ergab sich ein Plus von fünf Prozent (185).

Zehn Menschen wurden bislang in diesem Jahr bei Wildunfällen verletzt, zwei davon schwer: Am 8. Juni dieses Jahres um 12.10 Uhr sprang ein Feldhase an der neuen „Brezel“ neben der Bundesstraße bei Reimlingen über die Fahrbahn. Eine 68-jährige Vespafahrerin konnte nicht mehr reagieren und stürzte. Sie zog sich unter anderem fünf Knochenbrüche zu.

Ein Zeuge fand einen lebensgefährlich verletzten Biker im Straßengraben

Am 3. Oktober um 17.30 Uhr prallte auf der Kreisstraße zwischen Amerdingen und Bollstadt ein 20-jähriger Motorradfahrer frontal gegen ein kreuzendes Reh. Ein Zeuge fand den lebensbedrohlich verletzten Biker bewusstlos im Straßengraben liegend und leistete Erste Hilfe. Der Mann überlebte schwer verletzt.

Der bislang jüngste Wildunfall der PI Donauwörth ereignete sich am Dienstag kurz nach 5 Uhr. Ein 44-jähriger Monheimer fuhr auf der B2 Richtung Weißenburg. In Höhe Buchdorf querte ein Reh die Fahrbahn. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste das Tier frontal. Er blieb bis auf einen Schreck unverletzt. Das Reh verendete im Straßengraben. Am Wagen entstand Sachschaden von rund 2500 Euro.

Lesen Sie dazu auch

Die getöteten Tiere machen sich zahlenmäßig so in der Statistik der Polizei aus: 125 Hasen (20 Prozent weniger als im Vorjahr), 761 Rehe, 23 Wildschweine (44 Prozent mehr), 61 Füchse (135 Prozent mehr), 34 Dachse, 23 Greifvögel (110 Prozent mehr), 6 Marder und anderes Kleinwild, kein Luchs, kein Wolf. Dazu kommen noch 50 Zusammenstöße mit anderen Tieren wie Hunden und Katzen, die nicht als Wildunfälle gelistet werden.

Folgende Tipps gibt die Polizei: