Fuchs, Reh und Hase: Dreimal kracht es in der Nacht auf Donnerstag

Gleich dreimal hat es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf den Straßen im Landkreis gescheppert. Jedes Mal war ein anderes Tier die Ursache.

Drei Wildtiere sind in der Nacht auf Donnerstag drei Autofahrern zum Verhängnis geworden. Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 23.50 Uhr. Ein 23-Jähriger war mit seinem Auto von Monheim in Richtung Blossenau unterwegs, als kurz vor Warching ein Fuchs auf die Fahrbahn sprang. Der Mann konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Tier, das sofort tot war. Den entstandenen Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro.

Wenig später, gegen 0.10 Uhr, passierte ein weiterer Unfall zwischen Oettingen und Amerbach. Einer ebenfalls 23 Jahre alten Autofahrerin sprang kurz vor dem Ortseingang Amerbach ein Reh ins Auto. Dieses wurde zwar erfasst, rannte jedoch weiter. Der Jagdpächter wurde verständigt, um nach dem wahrscheinlich verletzten Reh zu sehen. Am Fahrzeug entstand ein Schachschaden von rund 1500 Euro.

Drei Wildunfälle im Kreis Donau-Ries sorgen für vierstellige Schäden

Der letzte Unfall ereignete einige Stunden später gegen 5.35 Uhr auf der Kreisstraße DON 20 zwischen Fünfstetten und Sulzdorf. Hier erfasste laut Polizei ein 55-Jähriger einen Feldhasen, der auf die Fahrbahn gesprungen war. Der Hase war nach dem Aufprall sofort tot. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro. (AZ)