Was Bürger im Kreis Donau-Ries gegen Überschwemmungen tun können

Das Hochwasser ist noch nicht besorgniserregend. Aber Bewohnerinnen und Bewohner im Landkreis Donau-Ries können helfen, damit das Wasser problemlos abläuft.

Während im Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen bereits erste Vorkehrungen gegen das Hochwasser getroffen werden, bleibt die Hochwasserlage im Landkreis Donau-Ries stabil. Dennoch könnten nicht nur diejenigen, deren Häuser nahe an Gewässern sind, einige Vorkehrungen treffen und eine Überschwemmung verhindern.

Es scheint über Nacht mehr geworden zu sein, dennoch gilt dem Hochwassernachrichtendienst Bayern zufolge im Landkreis weiterhin die Meldestufe 2, also "Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen". Dadurch entstehen teils kuriose Seenlandschaften mitten im Landkreis. Was für manche zum Ärgernis wird, bereitet Thomas Fischer, Fachbereichsleiter der unteren Naturschutzbehörde, sogar Freude. Er sagt: "Bei Nasswiesen macht das Wasser weniger aus." Fischer mache sich keine Sorgen, dass Tiere durch das Wasser ihren Lebensraum verlieren. Er blickt eher besorgt auf die Landwirtschaft, denn durch die Überschwemmungen könnte Ackerboden weggetragen werden.

Kreisbrandrat empfiehlt: Kanäle freimachen von Laub

Auch Kreisbrandrat Rudolf Mieling ist angesichts der derzeitigen Wasserstände noch nicht besorgt. Er erklärt: "Das Wasser ist momentan rückläufig, die Pegel sinken. Zum Problem wird es erst, wenn es regnet." Dann sei die weitere Entwicklung abhängig davon, wie viel Wasser der Boden noch aufnehmen könne und wie viel sich einfach an der Oberfläche staut. Dennoch mahnt er zur Vorsicht: "Man muss es im Auge behalten." Wer nahe an einem Gewässer wohne, habe sicherlich schon Vorbereitungen getroffen. Dazu zähle etwa, Elektrogeräte aus den unteren Stockwerken wegzustellen, Eingänge und Fenster dicht zu verschließen und auch nach kleinen Rissen zu suchen. "Wasser ist schwer zu handhaben", betont der Kreisbrandrat.

Die Enten freuen sich über die Wassermassen an der Grasstraße in Harburg. Foto: Harald Erdinger

Zudem müsse es Möglichkeiten geben, wie das Wasser wieder abfließen könne. Dazu gehört Mieling zufolge auch eine freie Kanalisation. Durch den Herbst und den schnell darauffolgenden Schnee sei noch viel Laub auf den Straßen, was die Kanäle blockieren könne. Dagegen helfe es, wenn jede und jeder eine kurze Runde im Viertel mache und prüfe, ob es dort zu Verstopfungen komme, empfiehlt Mieling. Auch durch die Schneemassen heruntergestürzte Bäume könnten Wasserläufe blockieren. Der Kreisbrandrat ruft dazu auf, auch solche kritischen Punkte zu prüfen: "Viele Hände machen schnell ein Ende."

Straßen im Kreis Donau-Ries bleiben wegen Hochwasser weiter gesperrt

Die folgenden Straßen sind weiterhin gesperrt: die Unterführung von Nordheim nach Auchsesheim (Kreisstraße 28), die Unterführung sowie der Parkplatz bei Airbus Helicopters, die Grasstraße in Harburg sowie die Kreisstraße DON27 zwischen Heroldingen und Schrattenhofen. Im Ries sind dem Ordnungsamtsleiter Jürgen Landgraf keine Sperrungen bekannt. Er sagt: "Dass Flüsse über die Ufer treten, kommt im Ries schon seit fast 20 Jahren nicht mehr vor." Was möglicherweise kurzzeitig gesperrt sei, sei die Flutmulde bei Löpsingen sowie die Gemeindeverbindungsstraße bei Nähermemmingen. Dies liege allerdings dann an kurzfristigem Oberflächenwasser als an einer längerfristigen Überflutung.