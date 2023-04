Wo Störche im Landkreis Donau-Ries zu Hause sind

Plus Die Populationen von Störchen im Landkreis nehmen zu. Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung entwickelt sich die Gemeinde Mertingen allmählich zu einer Hochburg.

Vielerorts freuen sich die Menschen darüber, jetzt wieder Störche beobachten zu können und bald auch den einen oder anderen Einblick in deren Kinderstuben zu bekommen. Wo sich Meister Adebar im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung niedergelassen hat, haben wir auf dieser Seite zusammengetragen, sofern wir die Standorte recherchieren konnten:

Fünf Eier liegen im Horst auf dem Rathausdach in Wemding. Es kann nicht mehr lange dauern, bis die Jungen schlüpfen, denn die Schalen zeigen bereits zarte Risse.