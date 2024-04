Tapfheim

vor 46 Min.

Da sitzt sie nun in Tapfheim – die Jutta Speidel

Plus Schauspielerin und Autorin Jutta Speidel sorgt in Tapfheim für maximales Zuschauerinteresse. Warum die 70-Jährige so jung ist und wie Hund Gustav die Regie des Abends übernimmt.

Von Barbara Würmseher

Die sichtbaren Spuren ihres Lebens sind deutlicher geworden. Da sind Markierungen reicher, gehaltvoller, erprobter Zeit. Und warum auch nicht?! Schließlich liegen ehrliche 70 Jahre hinter Jutta Speidel, die da vorne am Lesetisch in der Tapfheimer Schule Platz genommen hat und aus ihrem Roman-Erstling "Amaryllis" liest. Doch die Frau, die dort sitzt, ist beneidenswert jugendlich, voll sprühender Vitalität. Ihrem Charme, jenem Lausbübischen, dieser innerlichen Strahlkraft hat die Zeit nichts anhaben können. Irgendwie ist sie ein Stück weit noch immer die pfiffige Schülerin aus den Pauker-Filmen, die entschlossene Monika aus "Fleisch", die zähe Beate aus "Die letzten Ferien", die ebenso sensible wie toughe Margot aus "Alle meine Töchter" oder die selbstbewusste Silva aus "Forsthaus Falkenau".

Man meint sie zu kennen, so präsent war und ist Jutta Speidel seit Jahrzehnten in ihren Film- und Fernsehproduktionen, auch in den TV-Porträts über sie selbst und ihr Obdachlosen-Projekt "Horizont", in Talkshows und Zeitungsartikeln. Das Publikum fühlt sich ihr ein Stück weit nah. Und jetzt ist sie nun also tatsächlich leibhaftig da, jene bezaubernde Persönlichkeit mit gewinnendem Lächeln, blitzenden Augen und dem typischen warmen Timbre in der Stimme. Da sitzt Jutta Speidel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen