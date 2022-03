Zwei Pfauen bei Unfall nahe Marxheim getötet

In der Nähe von Marxheim liefen zwei Pfauen auf die Kreisstraße - mit tödlichem Ausgang. Denn die Autofahrer waren auf diese Begegnung nicht vorbereitet.

Eine tierische Begegnung der besonderen Art und leider mit schlechtem Ausgang erlebten eine Autofahrerin und ein Autofahrer in der Nähe von Marxheim. Die 58-Jährige Autofahrerin war von Gansheim in Richtung Burgmannshofen unterwegs, als auf Höhe der Boschenmühle zwei Pfauen die Kreisstraße querten. Wie die Polizei Rain meldet, konnte die Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit einem der Tiere zusammen. Der Vogel überlebte den Unfall nicht.

Während die Autofahrerin am Straßenrand anhielt, kam der zweite Pfau auf die Straße - was auch für ihn ein tödliches Ende bedeutete. Denn ein 38-Jähriger war ebenfalls überrascht und erfasste das Tier mit seinem Auto. Der Schaden an beiden Autos beläuft sich auf je 1000 Euro. Der Tierhalter von den beiden Pfauen konnte verständigt werden. Er kümmerte sich um die Entsorgung der Tiere und um die Schadensregulierung mit den beiden Autofahrern. (AZ)