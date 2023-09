Marxheim

In Marxheim wird nächstes Jahr ein Rewe-Markt gebaut

Am Ortseingang von Marxheim soll ein Lebensmittelmarkt entstehen. Gemeinde, „Ratisbona“ und Rewe-Konzern haben die entsprechenden Verträge geschlossen.

Plus Die Gemeinde freut sich über diese Verbesserung der Infrastruktur. Der Markt sichert nicht nur die Nahversorgung, sondern weist auch sonst attraktive Details aus.

Erfreut zeigte sich der Gemeinderat Marxheim über die Aussicht, dass der Lebensmittelmarkt an der Donaustraße nächstes Jahr gebaut werden soll. In der Donnerstags-Sitzung stellte Projektentwickler „Ratisbona“ mit Sitz in Regensburg seine Detailplanung vor und nannte den Betreiber, der das Objekt übernehmen wird.

Rewe wird sich in der Gemeinde an der Lechmündung mit einer Verkaufsfläche von rund 1650 Quadratmetern niederlassen – bestehend aus Lebensmittelmarkt mit Frischfleisch-Theke, Getränkemarkt, Back-Shop und Café. Im Oktober soll der Bauantrag vorliegen, der Baubeginn soll zeitnah erfolgen – eventuell starten noch heuer die Erdarbeiten. Schon Ende 2024 oder im ersten Quartal 2025 soll das Geschäft öffnen.

