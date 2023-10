Marxheim

06:00 Uhr

Marxheim hat drei geeignete Standorte für Windräder

Plus Bezüglich erneuerbarer Energien ist die Gemeinde Marxheim ohnehin auf einem guten Weg. Jetzt geht es auch hier um den Ausbau der Windenergie.

Von Adalbert Riehl

Bei den Hauptthemen der jüngsten Gemeinderats-Sitzung drehte sich alles um die Erzeugung regenerativer Energie. Die einstimmigen Entscheidungen zeigten, dass die Gemeinde ihren Beitrag zur Energiewende leisten will. Einen „Freibrief“ für die Suchraum-Karte des Regionalen Planungsverbandes erteilten die Räte dennoch nicht. „Geht man von der landesweiten Vorgabe aus, dass 1,8 Prozent der Fläche als Vorranggebiet ausgewiesen werden sollen, so treffen die Gemeinde Marxheim rechnerisch gut 80 Hektar“, führte Bürgermeister Alois Schiegg aus. Er ergänzte, dass Teile des Gemeindegebietes schon wegen der Höhenlage in den Fokus für Windrad-Standorte rücken.

Der Vorentwurf, der den Kommunen in der Region Augsburg zugeleitet wurde, „identifiziert“ für Marxheim vorläufig drei geeignete Windrad-Standorte mit sehr beachtlichem Ausmaß, das heißt einem Vielfachen dieser Vorgabe. Zur Minderung der Nachteile für die Anwohner wird die Gemeinde erheblich weitere Entfernungen von den Ortsgebieten fordern und dennoch die „Quote“ gut erreichen.

