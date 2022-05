Neubau der Donaubrücke bei Marxheim: Wichtiger Schritt in der Planung ist getan

Der anstehende Neubau der Donaubrücke bei Marxheim wird konkreter. Ein wichtiger rechtlicher Schritt ist jetzt getan.

Seit Jahren steht ein Neubau der Donaubrücke bei Marxheim an. Die wichtige Verbindung aus dem Jahr 1953 ist marode und seit knapp zehn Jahren auch nur noch einspurig zu überqueren. Das Staatliche Bauamt Augsburg plant bereits seit Jahren einen Neubau - jetzt ist ein wichtiger Schritt für das Projekt geschafft.

Seit Juli 2020 läuft das sogenannte Planfeststellungsverfahren für das Projekt. Jetzt hat die Regierung von Schwaben diesen Prozess abgeschlossen und damit die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Die Planung sieht vor, die alte Brücke abzubrechen und durch einen Neubau zu ersetzen. Die Länge der Ausbaustrecke beträgt rund 580 Meter. Für die Fahrbahn ist ein Querschnitt mit einer Fahrbahnbreite von sieben Metern vorgesehen. Auch Fußgänger und Radfahrer werden künftig die Möglichkeit haben, die Donau in diesem Bereich über einen neuen Geh- und Radweg in einer Breite von 2,50 Meter, der an der Nordseite des Bauwerks angelegt wird, sicher zu überqueren.

Neue Donaubrücke bei Marxheim wird knapp 600 Meter lang

Die Regierung von Schwaben komme in ihrem Beschluss nach Abwägung aller angehörten beteiligten Behörden, Anwohnern und Interessensgruppen zu dem Ergebnis, dass der Ersatzneubau der Brücke in der geplanten Planung gerechtfertigt ist, heißt es in der Pressemitteilung des Staatlichen Bauamtes. Die Maßnahme sei erforderlich und diene der Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses auf dem einschlägigen Streckenabschnitt.

Interessierte können sich die jetzige Planung ansehen. Diese ist in der Gemeinde Marxheim und in der Verwaltungsgemeinschaft Rain und auch in der Gemeindekanzlei in Niederschönenfeld und Feldheim vom 10. bis 23. Mai einzusehen. Darüber hinaus kann der Planfeststellungsbeschluss ab dem 10. Mai 2022 auch auf der Internetseite der Regierung von Schwaben unter www.regierung.schaben.bayern.de in der Rubrik "Planung und Bau" eingesehen werden. (AZ)