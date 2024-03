Probestau am Bertoldsheimer Kraftwerk: Marxheim fürchtet Nachteile

Plus Der Stau bei Bertoldsheim soll zum Test um 20 Zentimeter erhöht werden. Die Gemeinde Marxheim befürchtet negative Auswirkungen - und fühlt sich nicht gehört.

Für fünf Jahre darf die Donau Wasserkraft AG den Stau am Kraftwerk Bertoldsheim probeweise von 391,80 Meter über Normalnull um 20 Zentimeter auf 392,00 Meter erhöhen. Das hat jetzt mit einem 97 Seiten umfassenden Bescheid das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen bewilligt. Angeordnet hat die Behörde allerdings ein umfangreiches Monitoring – denn der Kraftwerksbetreiber ist sichtlich an einer längerfristigen Erlaubnis interessiert.

Letztlich geht es – so ist es auch im Bescheid dokumentiert – bei der Stauzielerhöhung darum, „wirtschaftliche Potenziale einer Steigerung der Energieerzeugung auszuschöpfen“. Der Gemeinderat Marxheim, der sich seit 2021 dreimal mit der Anhörung befasst und erhebliche Bedenken angemeldet hatte, fühlt seine Belange nach wie vor nicht gehört. Er wird, so der Beschluss, „keine rechtlichen Schritte einlegen“. Die Gemeinde befürchtet Nachteile für Anwohner, Anlieger, Land- und Forstwirtschaft sowie Jagd- und Fischereiwesen. Der Gemeinderat stellte dazu fest: „Die Bedenken der Gemeinde Marxheim konnten nicht ausgeräumt werden. Die Forderung einer Beweissicherung vor Erhöhung des Stauziels wurde ebenfalls abgelehnt. Die Entscheidung des Landratsamts Neuburg-Schrobenhausen kann nicht nachvollzogen werden und wird sehr bedauert.“