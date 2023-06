Streit in Marxheim endet mit einem Verletzten

Die Polizei wird zu einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Marxheim gerufen. Ein 40-Jähriger wird angezeigt.

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Marxheim ist es am Samstagabend zu einem handfesten Streit gekommen. Dieser hatte einen Einsatz der Polizei zur Folge. Wie die Inspektion Rain mitteilt, hörte ein 19-jähriger in seinem Zimmer Musik. Dies war einem 40-Jährigen Mitbewohner zu laut. Aus der Meinungsverschiedenheit entwickelte sich - wohl auch bedingt durch sprachliche Barrieren - eine körperliche Auseinandersetzung.

Bei dieser erlitt der 19-Jährige eine Verletzung an der Schulter. Die Beamten beruhigten die Männer und zeigten den 40-Jährigen wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung an. (AZ)