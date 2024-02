Unbekannter schlägt an Auto in Marxheim alle Scheiben ein

Ein Vandale demoliert in Marxheim einen Pkw rundum. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in Marxheim ein Auto, das auf der Straße geparkt war, mutwillig beschädigt, ja geradezu demoliert. Der Täter schlug der Polizei zufolge an dem Pkw in der Bayernstraße sämtliche Scheiben ein und zerstach zwei Reifen.

Der Sachschaden summiert sich auf schätzungsweise 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 09090/70070. (AZ)