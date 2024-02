Mertingen

Ausbauarbeiten von Penny in Mertingen laufen

Plus Die Arbeit zur flächenmäßigen Vergrößerung des Verbrauchermarkts Penny laufen. Auch auf dem bisherigen Festplatz tut sich etwas.

Die Versorgungs-Infrastruktur in Mertingen ist nicht mehr so gut wie vor einem Jahr: Die Metzgerei Ottillinger und die Bäckerfiliale Heckl hatten im Herbst schließen müssen, weil der Nachbar, der Penny-Markt, einen größeren Rauambedarf anmeldete. Das Gebäude ist im Besitz der Firma Romakowski aus Buttenwiesen. „Wir wollten dem Verbrauchermakt die Zukunft nicht verbauen“, erklärte dazu nun Besitzer Dieter Romankowski. Ottillinger und Heckl mussten ausziehen.

Mittlerweile laufen die Arbeiten zur flächenmäßigen Vergrößerung von Penny. „Der gesamte Markt soll aufgefrischt werden“, berichtet Romankowski, der mehrere Gebäude in der Region an Verbrauchermärkte vermietet hat. In Mertingen soll im Penny nicht nur das Sortiment erweitert werden, sondern gleichzeitig auch ein neuer Boden eingezogen werden. Auch der Eingang wird verlegt. Zudem, so der Besitzer, werde man das Gebäude an das Mertinger Nahwärmenetz anschließen. Eine kurzzeitige Schließung der Filiale werde sich wohl nicht vermeiden lassen.

