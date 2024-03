Mertingen

Dafür will Mertingen Geld ausgeben

Plus Die Finanzen der Gemeinde sind Thema in der Ratssitzung. Noch geht es in Mertingen ohne neue Kredite. Doch es stehen einige Großprojekte an.

Von Helmut Bissinger

Die Erfolgsgeschichte scheint weiter zu gehen: Nachdem Mertingen im vergangenen Jahr so viele Euro bewegt hat wie nie zuvor, könnten in diesem Jahr noch mehr Projekte verwirklicht werden. Die Grundlage für mögliche Maßnahmen stellt der Verwaltungshaushalt dar, der nun im Gemeinderat vorgestellt und besprochen wurde. Es deutet nach den Darlegungen von Kämmerer Jörg Baumgärtner viel darauf hin, dass die wirtschaftliche Lage der Gemeinde weiter gut bleibt.

Im vergangenen Jahr kletterten die Steuereinnahmen in Mertingen auf rund 13,4 Millionen Euro, davon alleine rund 8,3 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer. In seiner Hochrechnung prognostiziert der Kämmerer ähnliche Einnahmen wie 2023 auch für dieses Jahr, „vielleicht eine halbe Million weniger“. So gut die Einnahmen fließen, so problematisch stellt sich die Ausgaben-Seite dar: Da ist zum einen die Kreisumlage mit 5,6 Millionen Euro, da sind aber auch wesentlich höhere Personalkosten in allen Bereichen, „bedingt durch die Tarifabschlüsse“.

