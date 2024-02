Die alte Schule in Mertingen hat das Potenzial als neues Rathaus

Plus Eine Begehung fördert mehrere notwendige Baumaßnahmen zutage, unter anderem müssen die Sanitäranlagen komplett saniert werden.

Der Standort ist unstrittig, aber reicht die Bausubstanz, um aus der alten Schule in Mertingen das neue Rathaus zu machen? Das Projekt steht auf der Prioritätenliste ganz oben. Der Gemeinderat und Bürgermeister Veit Meggle wollen das Projekt mit Tempo weiter verfolgen, um die derzeitige beengte Situation im Rathaus zu beseitigen. Erste Erkenntnis aus einer Machbarkeitsstudie: Der bauliche Zustand des Altbaus ermöglicht eine umfassende Sanierung, Modernisierung und Neustrukturierung.

Das Architekturbüro „3+Architekten“ ( Augsburg) beschäftigt sich seit Monaten mit dem Gebäude. Stadtplaner Thomas Glogger und seine Kollegin Alice Schmid berichteten nun im Gemeinderat von ihren ersten Untersuchungen im Bestandsgebäude „Alte Schule“ gegenüber dem Verwaltungsgebäude von Zott.