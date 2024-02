Mertingen

Ensemble "Oper Plus" gibt Galakonzert mit urkomischen Hindernissen

Das Nürnberger Ensemble "Oper Plus" veranstaltete in Mertingen ein grandioses Spektakel aus Oper, Operette, Musical, das urkomisch daher kam und so bestens in die Faschingszeit passte.

Plus Die Mitglieder des Ensembles "Oper Plus" liefen in Mertingen zur komödiantischen Höchstform auf – und das in den Genres Oper, Operette und Musical.

Ein sehr kurzweiliger Konzertabend mit etlichen Überraschungen war das Gastspiel von "Oper Plus" aus Nürnberg in Mertingen: eine musikalisch-komödiantische Persiflage auf Primadonnen-Allüren; ein Wohlfühlabend – mit ungeahntem Ende. Statt Pausensekt gab's nämlich ein Gläschen vor dem Weg nach Hause und dabei entwickelte sich ein lockeres Beisammensein, bei dem sich auch noch die Darsteller unter die Besucher mischten. So kamen herzliche Kontakte zustande.

Kontakte auch mit der famosen Brigitte! In rosafarbenem Blümchenrock gewandet hatte sie zuvor mit naivem Gestus, Habitus und Augenaufschlag die Inszenierung gerockt. Die Story lebt vom mitreißenden Agieren der Interpreten, deren bravourösem Singen und Spielwitz und handelt von einem Galakonzert, das stattfinden soll. Wer nicht kommt, ist die große Diva. Ihr im Stich gelassener Partner versucht sich nun als Solist – bis Brigitte erscheint. Eben jene übereifrige, naive, großäugige Anbeterin, die sich stets den Stars andient. In diesem Falle ist es ein wenig anders, denn Brigitte entpuppt sich – aschenputtelmäßig - letztlich als die „Diva“.

