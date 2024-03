Mertingen

19:00 Uhr

Fritz Egner in Mertingen - altersweise und so charmant

Plus Beim Literaturfestival Nordschwaben liest und erzählt Fritz Egner von seinen Begegnungen mit Musik und Musikern. Warum das Publikum an seinen Lippen hängt.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Eine Besucherin wird sich an diesen Abend bestimmt ganz besonders erinnern: Wen sich Fritz Egner denn aktuell noch als Interviewpartner wünsche, fragt sie und bekommt zur Antwort: „Taylor Swift – die Frau schreibt bemerkenswerte Texte, hat etwas zu sagen. Vielleicht klappt das ja noch." Da gerät die jubelnde Fragestellerin fast außer Rand und Band, hat sie doch selbst eine "Swiftie" zu Hause …

Fritz Egner ist zu Gast beim Literaturfestival Nordschwaben. In der Alten Brauerei in Mertingen erzählt er und liest aus seinem Buch „Mein Leben zwischen Rhythm & Blues“ und das Publikum hängt an seinen Lippen. „Man hatte das Gefühl, die ganze Welt hört einen“ schildert er seine Arbeit und das könnte ein Schlüsselsatz für seinen Erfolg und den seiner Radiosendungen sein. Er beschreibt damit auch seinen Anspruch als Moderator, den er ernst nimmt. Trotzdem scheint Fritz Egner in seiner mehr als zweistündigen Lesung fast überrumpelt von den sachkundigen Fragen seines Publikums.

