Groß-Wärmepumpe lockt Interessierte nach Mertingen

Einen Blick in die Funktionsweise der Großwärmepumpe in Mertingen konnten rund 80 Vertreter von Städten und Gemeinden beim Tag der offenen Tür für Kommunen werfen.

Plus Mertingen gilt mittlerweile bayernweit als Vorzeigekommune in Sachen Energie. Eine Groß-Wärmepumpe sorgt jetzt für noch mehr Aufsehen. Ein Besuch vor Ort.

Von Daniel Weigl

Erneuerbare Energien sind in aller Munde. Nicht nur private Bauherren, Hausbesitzer und Unternehmen überlegen, wie sie nachhaltig und günstig an Wärme und Energie gelangen. Auch immer mehr Kommunen wollen für die Zukunft vorsorgen. Photovoltaikanlagen, Nah- und Fernwärme sowie Wärmepumpen im großen Stil sind vielversprechende Lösungsansätze. Doch wie funktionieren sie im Detail und welche Rolle spielt dabei Künstliche Intelligenz (KI)?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen lieferte der Tag der offenen Tür für Kommunen an der Großwärmepumpe in Mertingen. Rund 80 Vertreter aus Städten und Gemeinden aus ganz Bayern und Teilen Baden-Württembergs haben sich angemeldet, um einen exklusiven Blick in die Heizzentrale zu werfen und um genauer zu erfahren, wie die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung durch die Kopplung von Großwärmepumpen, Speichern und Photovoltaik-Strom funktioniert. Die Gemeinde Mertingen gilt als Vorreiter in Sachen zukunftsträchtiger Energie und hat im November vergangenen Jahres Deutschlands erste große Luft-Wärme-Pumpe dieser Art eingeweiht. Die Anlage befindet sich am Ortsrand von Mertingen direkt an der Bahnstrecke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

