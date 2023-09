Haus der Vereine in Mertingen: "Das Platzangebot ist begrenzt"

Plus Die Pläne für das Haus der Vereine sind fertig. Doch bis die Gruppen einziehen können wird es noch dauern - und es werden nicht alle unterkommen.

Nicht alle Gruppierungen, die sich Hoffnung gemacht haben, werden im künftigen „Haus der Vereine“ in Mertingen unterkommen. Das räumte Bürgermeister Veit Meggle auf eine entsprechende Rückfrage von Ulrike Hampp-Weigand im Gemeinderat ein. Zu gegebener Zeit, so Meggle, werde sich das Gremium damit beschäftigen müssen. Er ist aber überzeugt: „Das Raumangebot wird dennoch viele Möglichkeiten geben.“

Aber auch jene Vereine und Gruppierungen, die ihr neues Domizil in diesem ehemaligen Industrie-Bürogebäude erhalten sollen, werden einen langen Atem haben müssen: Erst wenn die Förderung zugesichert sei, werde man mit den Umbauarbeiten beginnen können. Ein vorzeitiger Baubeginn, wie von Wolfgang Kurka (UBL) angeregt, sei riskant, meinte der Bürgermeister, denn eine alleinige Finanzierung ohne Förderung sei nicht gedacht. Als Förderung winken 70 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.