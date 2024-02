Mertingen

07:00 Uhr

In Mertingen sollen zwölf Bäume gefällt werden

Zwölf Bäume in Mertingen sollen gefällt werden. Einer von mehreren Gründen dafür ist, dass es mittlerweile sichtbare Schäden an den Gehwegen gibt.

Plus Insgesamt zwölf Bäume sollen entlang der Donauwörther Straße entfernt werden. Dafür hat sich der Gemeinderat ausgesprochen. Grund ist die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.

Von Lara Schmidler

Bäume zu fällen ist nie eine schöne Sache. Schon gar nicht, wenn es sich gleich um mehrere handelt. Das weiß auch Veit Meggle, Bürgermeister von Mertingen. Trotzdem musste der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung über ebendieses Thema debattieren - und entschied sich mehrheitlich für die Fällung von zwölf Bäumen an der Donauwörther Straße. Dass die Fällung damit beschlossene Sache ist und demnächst in Angriff genommen wird, ist allerdings nicht gesagt. Im Gegenteil: Die Maßnahme könnte sich sogar noch um Monate verschieben.

Auslöser der Situation, der das Thema überhaupt auf die Tagesordnung der Gemeinderäte brachte, war die regelmäßig stattfindende Kontrolle der Bäume an Mertingens Straßen. "Wie alle Gemeinden sind wir zur Verkehrssicherung verpflichtet", erklärt Meggle im Gespräch mit unserer Redaktion. Dies schließe auch ein, dass das sogenannte Straßenbegleitgrün, also sämtliche Grünflächen an Wegen, Straßen und Parkplätzen, durch eine externe Firma begutachtet und die Ergebnisse dokumentiert würden. Solche Kontrollen fänden etwa alle anderthalb Jahre statt, um die Bäume sowohl im belaubten als auch im unbelaubten Zustand besichtigen zu können. "Diese Firma hat uns nach der letzten Begutachtung empfohlen, die zwölf Bäume herauszunehmen." Gemeint sind zwölf nebeneinander stehende Bäume, die die Donauwörther Straße von Auchsesheim kommend an der rechten Seite säumen.

