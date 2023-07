Jugendliche Randalierer werfen Fahrräder in die Schmutter

Die Polizei sucht nun Fahrradbesitzer, die ihre Drahtesel vermissen. Sie bittet um Kontaktaufnahme.

Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in Mertingen, dass fünf Jugendliche im Bereich der kleinen Brücke an der Tulpenstraße Fahrräder in die Schmutter warfen. Sie verständigte die Polizei Rain, die dort tatsächlich drei im Fluss liegende Räder feststellte. Aufgrund des Hinweises eines weiteren Zeugen konnten wenig später vier der fünf Täter an der Turnhalle der Grundschule entdeckt werden. Sie sind 15 beziehungsweise 16 Jahre alt.

Die in der Schmutter versenkten Fahrräder wurden noch am selben Abend von Mitarbeitern des Bauhofs geborgen. In welchem Umfang Beschädigungen daran entstanden sind, muss noch geklärt werden. Da bisher die Eigentümer nicht bekannt sind, bittet die Polizeiinspektion Rain Fahrradbesitzern, die ihre Räder im genannten Bereich abgestellt hatten und nicht mehr finden, Kontakt unter Telefon 09090/70070 aufzunehmen. (AZ)