Lkw entwurzelt Baum - Fahrer macht sich davon

Offenbar beim Rückwärtsfahren hat ein Lkw-Fahrer einen Baum in Mertingen übersehen und diesen entwurzelt.

Rund 1300 Euro Schaden hat ein bislang unbekannter Fahrer, vermutlich eines Lkws mit Anhänger, am Donnerstag in Mertingen verursacht. Laut Polizei fuhr das Gefährt zwischen 11 und 12 Uhr wohl in der Wörthfeldstraße beim Rangieren rückwärts gegen einen Baum, der dadurch entwurzelt wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter 09090/70070 entgegen. (AZ)