Polizei findet Drogen bei Gästen von "Hangover"-Party

Die Polizei verzeichnet bei der "Hangover"-Party in Mertingen nur wenige Vorfälle. Ein Betrunkener leistet den Beamten Widerstand.

Die Polizei hatte bei der "Hangover"-Party in Mertingen insgesamt wenig Arbeit. Freilich ging die große Fete nicht ganz ohne Straftaten ab. Gegen Mitternacht torkelte am Freitag ein stark alkoholisierter 21-Jähriger, der zuvor vom Veranstaltungsgelände verwiesen worden war, auf der Zufahrtsstraße umher, sodass er sich laut Polizei bei dem dort herrschenden Verkehr in erheblicher Weise selbst gefährdete. Als die Beamten ihn von der Straße bringen wollten, reagierte der junge Mann immer aggressiver und leistete Widerstand. Letztlich konnte er nur unter körperlichem Zwang aus der Gefahrenzone geschafft und anschließend seinem Vater übergeben werden. Den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Bei der Fete stieß die Polizei auch auf Drogen. Ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter beobachtete einen 32-Jährigen, der offensichtlich Kokain konsumierte. Die Gesetzeshüter unterzogen den Verdächtigen einer Leibesvisitation und fanden eine kleine Restmenge des zuvor konsumierten Rauschgifts.

Polizisten finden Joints bei zwei 18-Jährigen

Eine Zivilstreife stellte fest, dass in einer Gruppe ein Joint geraucht wurde. Der konnte bei der folgenden Kontrolle bei einem 18-Jährigen sichergestellt werden. Ein weiterer Joint fand sich bei einem weiteren 18-Jährigen. Die beiden jungen Männer müssen sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums brach ein 17-Jähriger in der Nacht auf Sonntag auf dem Partygelände zusammen. Wegen seines Zustands kam er nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik. (AZ)