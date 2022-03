Rollerfahrer ohne gültiges Kennzeichen in Mertingen unterwegs

Die Polizei erwischte einen 74-jährigen Rollerfahrer, der mit ungültigem Kennzeichen in Mertingen fuhr. Nun hat der Senior eine Anzeige am Hals.

Weil er mit ungültigem Kennzeichen in Mertingen unterwegs war, hat ein Rollerfahrer jetzt eine Anzeige am Hals. Beamte der Polizeiinspektion Rain bemerkten am frühen Dienstagabend in der Dr.Streichele-Straße in Mertingen den 74-jährigen Fahrer. Da an seinem Roller ein ungültiges Kennzeichen angebracht war, wurde der Senior angehalten und kontrolliert. Weil er so auch keinen gültigen Versicherungsschutz hatte, durfte er nicht weiterfahren. Die Gesetzeshüter zeigten den Fahrer wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an. (AZ)