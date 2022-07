Unbekannter bricht Getränkeautomaten bei Mertingen auf

Ein Automatenknacker auf dem Gelände einer Biogasanlage bei Mertingen macht wenig Beute. Der Sachschaden ist da schon höher.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag auf einem Betriebsgelände nahe Mertingen einen Getränkeautomaten aufgebrochen. Laut Polizei drang der Täter gewaltsam in das Waagehäuschen der Biogasanlage in der Straße Zur Königsmühle ein. Der Sachschaden beträgt rund 750 Euro, die Beute ist gering. Aus dem Automaten stahl der Dieb etwa 15 Euro. Die Inspektion Rain hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet dabei auch Videoaufnahmen aus. (AZ)