Unbekannter stiehlt Roller und stürzt

Ein Unbekannter stiehlt und beschädigt in Mertingen den Motorroller eines 17-Jährigen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nähe des Bahnhofs in Mertingen hat am Montag ein Unbekannter einen Roller gestohlen und damit einen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei hatte der Besitzer das Kleinkraftrad am Montag gegen 6.30 Uhr am Fahrradabstellplatz des Mertinger Bahnhofs geparkt. Als der 17-Jährige gegen 13.50 Uhr nach Hause fahren wollte, stand das Zweirad nicht mehr an seinem Platz. Nach einer kurzen Suche in der Umgebung fand der junge Mann den Roller wieder. Dieser war allerdings stark demoliert. Der Schaden liegt bei schätzungsweise 700 Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Täter zunächst das Lenkradschloss des Rollers geknackt. Dann war er mit dem Zweirad davongefahren, bis er stürzte. Die Polizeiinspektion Rain bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09090/7007-0 zu melden. (AZ)

